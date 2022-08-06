На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками пострадали два человека

Фото: УГИБДД по СК

В аварии, произошедшей в Александровском округе Ставропольского края, пострадали два человека. В УГИБДД по СК рассказали, что утром 6 августа на 6 км дороги «Александровское - Новоселицкое - Буденновск» «Лада Калина», совершая поворот, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с «Ладой Грантой».

Госпитализация потребовалась водителю и пассажиру первой отечественной легковушки.

- В момент ДТП на заднем сидении «Калины» находились трое подростков, они не пострадали, как и водитель «Гранты», - уточнили в ведомстве.

За рулем виновника ДТП находилась 38-летняя жительница Туркменского округа. В момент аварии она была трезва. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются.