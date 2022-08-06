Прокуратура Ставрополья проводит проверку после ДТП с тремя погибшими у села Донское

Фото: УГИБДД по СК

В Ставропольском крае 6 августа около 10 часов на 274 км дороги «Ростов-на-Дону - Ставрополь» - это недалеко от села Донское, водитель «Рено» по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где протаранил «девятку» и грузовую ГАЗель.

По информации УГИБДД СК, на месте погибли водитель «Рено», водитель и пассажир «ВАЗа». Несовершеннолетний пассажир иномарки выжил и с травмами доставлен в районную больницу. Водитель грузовой ГАЗели не пострадал.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевой прокуратуры, начата проверка.

- Прокуратура Труновского района проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, - прокомментировали в надзорном ведомстве. - По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.