В Дагестане скончалась 2-летняя девочка, получившая тепловой удар в машине

В Центральной районной больнице Кизляра - Дагестан, скончалась 2-летняя пациентка, доставленная медиками скорой помощи накануне.

Вместе с 4-летним братом девочка получила тепловой удар, пробыв долгое время - ориентировочно около двух часов, на жаре в салоне автомобиля, куда дети забрались сами, оставшись без присмотра взрослых. Автомобиль закрылся, когда брат с сестрой в него проникли, что послужило причиной трагедии. Ранее мы писали о том, что в Дагестане во время празднования детского дня рождения при неосторожном использовании шаров пострадали именинница и еще одна несовершеннолетняя гостья. Шары, наполненные водородом, прислонили к торту, в котором была вставлена свеча-фейерверк. Произошел взрыв, попавший на видео, снятое взрослыми.