Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2022 16:43

В поддержку внутреннего туризма в Пятигорске выступят группы «Любэ», «Фабрика» и «Корни»

Гости и жители курорта смогут посетить концерт бесплатно
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В городе-курорте Ставропольского края - Пятигорске, 13 августа 2022 года выступят звезды. Концерт пройдет в Парке Победы и будет для жителей и гостей бесплатным. Регион вошел в число площадок, где проходит первый гастрольный тур в поддержку внутреннего туризма в России.

Заявлено выступление групп «Любэ», «Фабрика» и «Корни», а также певицы Виктории Дайнеко.

Организаторы тура «Хороша родная» поставили перед собой задачу — привлечь внимание россиян к тем местам в стране, которые обязательно стоит посетить.