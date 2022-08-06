В поддержку внутреннего туризма в Пятигорске выступят группы «Любэ», «Фабрика» и «Корни»

В городе-курорте Ставропольского края - Пятигорске, 13 августа 2022 года выступят звезды. Концерт пройдет в Парке Победы и будет для жителей и гостей бесплатным. Регион вошел в число площадок, где проходит первый гастрольный тур в поддержку внутреннего туризма в России.

Заявлено выступление групп «Любэ», «Фабрика» и «Корни», а также певицы Виктории Дайнеко.

Организаторы тура «Хороша родная» поставили перед собой задачу — привлечь внимание россиян к тем местам в стране, которые обязательно стоит посетить.