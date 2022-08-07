В Ставрополе велосипедам и электросамокатам запретили въезд в парк отдыха

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В Ставрополе велосипедам и электросамокатам запретили въезд в парк Победы.

Соответствующее предупреждение разместили у входа в парк: «Въезд на центральную аллею велосипедам и электросамокатам запрещен!! Администрация ПО «СПКиО»».

Любителям добираться на работу на велотранспорте в тени прохладных аллей городского парка отдыха и культуры придется выбирать новый маршрут.

Также горожанам и гостям Ставрополя запрещается проносить на территорию парков огнестрельное и холодное оружие. Судя по запрещающим значкам на установленном в парке Победы баннере, ограничения коснулись и владельцев домашних питомцев – выгуливать собак в центре парка также запрещено.