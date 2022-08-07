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Общество7 августа 2022 7:29

Ставропольские спасатели за полгода спасли жизни 216 человек

Среди спасенных – 27 детей
Алина МАКСИМОВА
Спасатели сдают экзамен. Фото: администрация Ставрополя.

Спасатели сдают экзамен. Фото: администрация Ставрополя.

Ставропольский поисково-спасательный отряд провел за полгода более дух тысяч работ. За это время спасатели спасли жизни 216 человек, 27 из которых –дети.

О работе сотрудников ставропольского поисково-спасательного отряда рассказали в городской администрации, где прошла аттестация отряда на проведение аварийно-спасательных работ.

Свою квалификацию спасатели подтверждают трижды в год. Специалисты отряда сдают нормативы по физподготовке, а также теоретическую и практическую части экзамена.

На этот раз спасатели отрабатывали действия при дорожно-транспортном происшествии, показав высокий уровень подготовки.