На Ставрополье 35-летний мужчина обокрал уснувшую после застолья знакомую

На Ставрополье 35-летнему жителю Георгиевска предстоит ответить за кражу 25 тысяч рублей. Деньги он украл у 49-летней знакомой, с которой они вместе распивали спиртные напитки.

- Когда гражданка уснула, он похитил принадлежавшие ей деньги, которые потратил, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Пока женщина спала, гость исчез, прихватив с собой ее сбережения. Чтобы выяснить, куда пропали деньги, ей пришлось обратиться в правоохранительные органы.

Оперативники быстро выяснили причастного к пропаже и доставили его в отдел полиции, где он сознался в содеянном.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража.