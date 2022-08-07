На Ставрополье нетрезвый мотоциклист без прав влетел в дерево и спрятал байк

В Ставропольском крае 22-летний мотоциклист попал в больницу, врезавшись в дерево. Инцидент произошел около трех утра воскресенья, 7 августа, в селе Калиновском Александровского района региона.

По данным Госавтоинспекции СК, молодой человек решил никому не сообщать о происшествии и спрятал мотоцикл. Стражи порядка нашли пострадавшего нарушителя в больнице, куда он обратился с травмой головы и сломанной ногой.

Оказалось, что парень управлял байком в нетрезвом состоянии. Более того, не имел прав на управление двухколесным транспортом.

- Освидетельствование показало почти 0,8 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, - сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Отчаянному лихачу грозит арест от 10 до 15 суток и штраф до 30 тысяч рублей.