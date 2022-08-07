Силачи Кавказа соберутся на экстримальном турнире в Минеральных Водах

Силачи со всего Кавказа съедутся в Минеральные Воды 13 августа 2022 года. Здесь в День физкультурника стартует экстремальный турнир по силовому турниру.

«Игры сильных», по предварительным данным, намерены посетить порядка 70 силачей из Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Участникам предстоит множество этапов турнира, в каждом из которых кавказским богатырям представится возможность показать всю свою силу.

Так, силачам предстоит пройти эстафету по переносу бочек и мешков, проявить мастерство в кантовке покрышки от большегруза, запланировано состязание и в тяге автомобиля, а также других зрелищных этапах в рамках турнира «Игры сильных».