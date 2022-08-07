В Дагестане легковушка столкнулась с коровой, 55-летний водитель погиб

В Дагестане погиб 55-летний водитель «Гранты» после столкновения с коровой на одной из автодорог Хасавюртовского района республике.

По данным пресс-службы МВД по Дагестану, смертельное ДТП произошло около девяти вечера в субботу, 6 августа 2022 года, на трассе «Хасавюрт – Гребенская».

Местный житель за рулем легковушки совершил наезд на корову, которая вышла на проезжую часть. В результате столкновения водитель получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

В обстоятельствах автоаварии разбираются правоохранительные органы.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - сообщили в МВД по Дагестану.

Тем временем, в социальных сетях местные жители утверждают, что бродячие коровы часто мешают дорожному движению на участке дороги, где произошла авария, но владельцы скота не несут никакой ответственности.