В Ставрополе на 10 дней ограничат подачу электроэнергии на шести улицах 204 квартала

В Ставрополе жильцам части улиц 204 квартала на 10 дней ограничат подачу электроэнергии. О плановых ремонтных работах на воздушных линиях электропередачи в период с 8 по 19 августа сообщили в городской энергокомпании.

- В связи с этим, в указанные даты, энергоснабжение будет отсутствовать в интервале с 9.00 до 16.00, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в выходные дни 13 и 14 августа электроэнергия будет поставляться в полном объеме.

К отключению света нужно быть готовым жителям:

- улицы Чехова от дома номер 160 до 174;

- улицы Маков от дома 1 до дома 17;

- жителям всей улицы Крепостной;

- улицы Ажурное кольцо от дома 36 до дома 49;

- улицы Кольцо Первоцветное от дома под номером 1 до 23;

- улицы Просторной до дома под номером 17а до дома номер 24.

Подробную информацию можно получить по короткому номеру 009 и в диспетчерской по номеру телефона в Ставрополе: 26-03-00.