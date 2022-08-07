Жители Ставрополя поддержали запрет на въезд велосипедов в центр парка

В ставропольском сегменте социальных сетей жители краевого центра бурно обсуждают нововведение в парке Победы. Напомним, у входа на центральную аллею администрация парка установила ограничительные ограждения с предупреждающими знаками – на центральную аллею парка въезд велосипедам и электросамокатам запрещен. Также нельзя появляться в центре парка с оружием и собаками.

Большинство пользователей соцсетей поддержали введенный запрет. Горожане выразили мнение, что центральная аллея парка должна быть пешеходной, а «лихачить на великах и самокатах» нужно в «других местах». Многие сошлись во мнении, что велосипедисты создают опасные ситуации в центре парка.

- Правильно сделали, теперь можно спокойно с детьми гулять. Никто не собьёт. А то идёшь и боишься, что сзади кто-нибудь лететь будет с высокой скоростью, - пишут жители краевой столицы.

Но есть и те, кто остался недоволен введением очередного запрета.

- Так можно что ли? Перекрывать город без ведома города? – задаются вопросом пользователи соцсети.

Стоит отметить, что официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.