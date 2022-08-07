В Кисловодске планируют ограничить число въезжающих в город автомобилей

В Кисловодске могут ограничить число въезжающих в город автомобилей. Из-за наплыва туристов в курортном городе растет число пробок и увеличивается нагрузка на инфраструктуру.

В Кисловодск ежедневно въезжает порядка 11 тысяч автомобилей, что не только создает определенные неудобства местным жителям, но и вредит экологии курорта.

По мнению местных жителей, проблему может решить отсекающая парковка у въезда в город. Вопрос создания такой парковки на 1,5 тысячи машиномест уже прорабатывается. Предполагается, что туристы смогут оставить машину на парковке под охраной, а в центр города их доставит комфортабельный транспорт.

Также рассматривается вопрос создания платных парковок для приезжих в центре Кисловодска. Местные жители смогут пользоваться этого вида парковочными местами на льготных условиях.