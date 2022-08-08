Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика8 августа 2022 6:23

Аграрии Ставропольского края завершили жатву с 8,5 млн тоннами урожая

Урожайность составила 38 центнеров с одного гектара
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае 8 августа завершилась жатва зерна. Аграрии всех округов собирали урожай с полей, затем молотили его и подготавливали на продажу.

- Всего намолочено 8,5 миллиона тонн. Средняя урожайность составила 38 центнеров с гектара, - написал глава региона в официальном ТГ-канале.

Урожай собирали с более двух миллионов гектаров. Жатва началась 20 июля. Собранное зерно реализуют как на внутреннем, так и на внешних рынках. В ставропольском зерне заинтересованы такие партнеры как Иран, Азербайджан, Узбекистан.