Аграрии Ставропольского края завершили жатву с 8,5 млн тоннами урожая

В Ставропольском крае 8 августа завершилась жатва зерна. Аграрии всех округов собирали урожай с полей, затем молотили его и подготавливали на продажу.

- Всего намолочено 8,5 миллиона тонн. Средняя урожайность составила 38 центнеров с гектара, - написал глава региона в официальном ТГ-канале.

Урожай собирали с более двух миллионов гектаров. Жатва началась 20 июля. Собранное зерно реализуют как на внутреннем, так и на внешних рынках. В ставропольском зерне заинтересованы такие партнеры как Иран, Азербайджан, Узбекистан.