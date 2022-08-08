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Общество8 августа 2022 7:30

Управляющие компании Ставрополья оштрафовали на 3 миллиона рублей в 2022 году

Среди нарушений безответственность и неисполнение обязанностей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Госжилинспекция Ставропольского края представила итоги проверки ряда управляющих компаний. За первые шесть месяцев 2022 года надзорному ведомству пришлось оштрафовать 13 организаций и 10 должностных лиц.

Среди нарушений - безответственная работа с ресурсными организациями, невыполнение обязанностей, отсутствие договоров на обслуживание лифтов и т.д. Всем выдали предписание устранить нарушения. Если компании этого не сделают, то буду отстранены от управления многоквартирными домами.

Общая сумма штрафов составила 3 миллиона рублей.