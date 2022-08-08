«ЮгСтройИнвест» запустил продажу квартир в концептуальном районе «Кварталы 17/77» в Ставрополе

Фото: «ЮгСтройИнвест»

Застройщик ГК «ЮгСтройИнвест» запустил продажу квартир в концептуальном районе «Кварталы 17/77», который продолжит развитие юго-западного района Ставрополя. Проект спланирован с учетом актуальных запросов рынка и высоких стандартов благоустройства. Команда «ЮгСтройИнвест» уделила внимание каждой детали: закрытые дворы, безбарьерная среда, подземный паркинг, многообразие функциональных планировок, дома переменной этажности, выразительные фасады. С комфортным современным жильем ставропольцы получат новые детские сады и школу на 1550 учеников. Сегодня в новом районе уже работает детский сад-ясли на 300 мест.

- Учтены все современные тренды градостроительства. Поэтому уже на старте мы видим такую заинтересованность у наших клиентов. Такая недвижимость - прекрасное приобретение как для инвестиции, так и для проживания, - считает Елена Никитина, руководитель отдела продаж ГК «ЮгСтройИнвест». - От лица генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Ивановича Иванова и всего коллектива группы компаний «ЮгСтройИнвест» хочу пожелать счастливой комфортной жизни в «Кварталов 17/77».

Уникально и расположение нового концептуального района - рядом находится Владимирская площадь с крупнейшим в регионе светомузыкальным фонтаном и новая точка притяжения - бульвар на улице Щипакина с памп-треком, мини-копией Байкала и зонами, имитирующими тундру, тайгу и степи.

На территории «Кварталов» построят торговый центр и обустроят общественные пространства с арт-объектами и фонтанами. Когда люди заселятся, все уже будет рядом с домом.