В Ессентуках 15-летний и 17-летний подростки попались на "закладках" наркотиков

В Ессентуках патруль полиции задержали двух подростков. Они попались во время того, как делали так называемые закладки - прятали наркотики в укромных местах ради их продажи. Всего с собой у детей было 14 свертков синтетических веществ.

Мальчикам 15 и 17 лет. Они признались, что собирались продать наркотики через социальные сети. Против старшего "товарища" возбудили уголовное дело за сбыт наркотиков в крупном размере. А вот его младший друг под уголовную ответственность не попал в силу возраста.

Зато теперь об инциденте узнают его родители, а его поставят на учет.