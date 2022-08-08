Губернатор Ставропольского края заявил, что в регионе нет экономического застоя

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в официальном ТГ-канале заявил, что санкции никак не повлияли на экономическую ситуацию внутри региона. Экономического коллапса нет.

- Нет ни экономического коллапса, ни даже просто застоя, чем нас пугал недружественный коллективный Запад. Объем отгруженной ставропольскими заводами продукции за I полугодие 2022 года вырос на 23,7% и составил в денежном выражении более 300 миллиардов рублей. В том числе - 230 миллиардов рублей в обрабатывающих производствах. Инвесторы из края не уходят и планов своих в целом не меняют. Точек промышленного роста немало, - заявил Владимиров.

Политик уверен в процветании региона. Однако местные жители продолжают жаловаться на повышенные цены на продукты и задаваться вопросом, почему они не падают.