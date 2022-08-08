Экспедиция «Комсомольской правды» о Битве за Кавказ вышла в полуфинал международной премии «Мы вместе»

Экспедиция «Комсомольской правды», посвященная 80-летию Битвы за Кавказ, прошла в полуфинал международной премии #МЫВМЕСТЕ. В Ставропольском крае завершился региональный этап. Весь июль эксперты отбирали победителей в каждой номинации, которые в следующем этапе представят свои проекты. Экспедиция «Комсомольской правды» оказалась в числе победителей в крае. В финале награду лучшим вручит президент России Владимир Путин.

Напомним, редакция из Ставрополя посетила знаковые места в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии. Это высокогорные районы, где в сложнейших условиях велись кровопролитные бои. Стратегически важные пути на равнинах, защищенные ценой жизни тысяч советских солдат. Братские могилы, мемориальные комплексы и музеи. И мы не собираемся останавливаться на этом, а уже готовим новые выпуски.

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