На Ставрополье на модернизацию производств по переработке сельхозпродукции потратят 110 млрд

В Ставропольском крае продолжается развитие агропромышленного комплекса. В ближайшие 10 лет на территории региона могут построить новые производства, в том числе для создания подсолнечного масла.

Для того, чтобы модернизировать существующие организации и увеличить хотя бы на четверть объемы выпуска продукции, потребуется 110 миллиардов рублей. Деньги пойдут в отрасль переработки сельхозпродукции.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об окончании сбора зерна в регионе. Жатва завершилась со следующими результатами: обработали более двух миллионов гектаров, собрали и обмололи 8,5 миллиона тонн зерна, урожайность составила 38 центнеров на гектар.

Уборочная кампания началась 20 июля.