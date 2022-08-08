Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика8 августа 2022 11:57

На Ставрополье на модернизацию производств по переработке сельхозпродукции потратят 110 млрд

На эти деньги построят новые заводы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае продолжается развитие агропромышленного комплекса. В ближайшие 10 лет на территории региона могут построить новые производства, в том числе для создания подсолнечного масла.

Для того, чтобы модернизировать существующие организации и увеличить хотя бы на четверть объемы выпуска продукции, потребуется 110 миллиардов рублей. Деньги пойдут в отрасль переработки сельхозпродукции.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об окончании сбора зерна в регионе. Жатва завершилась со следующими результатами: обработали более двух миллионов гектаров, собрали и обмололи 8,5 миллиона тонн зерна, урожайность составила 38 центнеров на гектар.

Уборочная кампания началась 20 июля.