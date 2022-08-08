Суд Ставрополья приговорил к колонии отца, убившего своего сына кинжалом

В Ставропольском крае вынесли приговор 64-летнему мужчине из станицы Курской. Он убил своего родного сына за то, что тот оскорбил свою мать, жену преступника. Против него возбудили уголовное дело "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- Днем 24 декабря 2021 года в ходе распития спиртного между отцом и сыном произошел конфликт из-за оскорбления последним своей матери. В ходе ссоры отец взял кинжал, которым нанес один удар в область руки потерпевшему, после чего ушел в другую комнату. Истекающего кровью сына обнаружила в комнате мать, которая и вызвала скорую помощь. По дороге в больницу мужчина скончался от потери крови, - рассказали в Следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.

Теперь мужчина отправится в колонию строгого режима на 5 лет.