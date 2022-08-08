Кредитная карта от банка Уралсиб «120 дней на максимум» вошла в пятерку самых выгодных

Фото: Уралсиб

Профессиональный портал Банки.ру опубликовал всероссийский рейтинг кредитных программ с наибольшей выгодой для клиентов. Один из первых пяти пунктов занял флагманский продукт банка Уралсиб «120 дней на максимум» с льготным периодом 120 дней.

Чтобы оформить кредит, достаточно только паспорта, при этом лимит достигает одного миллиона рублей. Комиссию за обслуживание карты «120 дней на максимум» можно не платить при условии, если каждый месяц будут совершаться покупки на общую сумму не менее 10 тысяч рублей.

Снимать наличные с карты можно через банкоматы любых банков. Комиссия при этом взиматься не будет.

Подробнее ознакомиться с условиями кредита «120 дней на максимум» можно у специалистов в любом ближайшем отделении банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный), а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».