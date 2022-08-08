Слесарь обвиняется в гибели подростка на Ставрополье

В Предгорном округе Ставропольского края будут судить слесаря. Его обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. В результате погиб подросток.

В августе 2020 года мужчина проверял оборудование в одном из домов в хуторе Быкогорка. Он увидел нарушения требований техбезопасности при использовании водонагревателя, однако не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить трагедию.

В результате 16-летний юноша насмерть отравился угарным газом.

Мужчине предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека, сообщает пресс-служба краевого СКР.

Уголовное дело направлено в суд.