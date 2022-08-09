Суд Ставрополя получил дело группировки лже-фермеров, укравших 14 млн рублей

Ленинский суд Ставрополя получил материалы дела местной преступной группировки с утвержденным обвинением. Речь идет о восьми жителях региона, которые с фермерских грантов от государства украли 14 миллионов рублей.

По данным правоохранителей, вся группа подавала ложные документы в компетентные органы, чтобы получить субсидии на развитие сельского хозяйства. Деньги гражданам выплатили для строительства тепличных комплексов. Вот только оказалось, что ни теплиц, ни денег не было.

Общий ущерб составил 14 миллионов рублей.

- Один из участников группы уже находится на скамье подсудимых. В отношении него дело было выделено в отдельное производство и уже рассматривается в суде, - рассказали сотрудники ГУ МВД региона.