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Происшествия9 августа 2022 7:27

Жителю Ставрополья дали мягкое наказание за семь ударов ножом

Мужчину приговорили к обязательным работам
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ

В Новоселицком районе рассмотрели уголовное дело против местного жителя, который напал на соседа из ревности. Об этом сообщает пресс-служба мировых судов.

В июне 2022 года в огороде мужчины начали спорить из-за девушки, которую не поделили. Ее спутник не стал долго обсуждать вопрос и достал нож. Семью ударами он нанес ранения на разных частях тела. Пострадали пальцы, плечи, шея и даже участок головы за ухом. Но травмы оказались несерьезными, потому против ревнивца возбудили уголовное дело по статье "Причинение легкого вреда здоровью".

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 300 часам обязательных работ.