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Общество9 августа 2022 8:44

Женщина напала на чужого ребенка в магазине на юге Ставрополя

В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы
Алина МАКСИМОВА

В Ставрополе вечером 8 августа в соцсетях появился видеоролик, на кадрах которого стоит женщина у входа в сетевой магазин. За кадром другая женщина утверждает, что дама в кадре напала на ее ребенка в торговом зале и оттаскала за волосы.

Она просто так схватила за волосы моего ребенка в магазине. Она на него материлась и трогала его, - эмоционально утверждает местная жительница.

После того, как ролик появился в соцсетях, нашлись и очевидцы инцидента, утверждающие, что напавшая на ребенка женщина также пыталась ударить и его мать. Ставропольцы отмечают, что охрана магазина вызвана не была.

Тем временем, случившимся заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

- Сотрудниками отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу Ставрополю проводятся необходимые мероприятия по установлению личности женщины и обстоятельств произошедшего события,- сообщили в УМВД по городу.