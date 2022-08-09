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Общество9 августа 2022 9:07

С Даниловского кладбища Ставрополя после субботника вывезли 40 тонн мусора

В уборке приняли участие 70 человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставрополе прошла масштабная уборка на Даниловском кладбище - старейшем в городе. Ставропольцы не раз жаловались на состояние территории: то сухие ветки мешали пройти к могиле, то кто-то оставлял мусор.

К субботнику привлекли 70 человек. С инвентарем вышли казаки, студенты, волонтеры, а также сотрудники районных администраций, комитетов, управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

Удалось покосить траву, убрать сухостой. Результатом уборки стали 40 тонн вывезенного мусора. Теперь кладбище находится в достойном виде.