С Даниловского кладбища Ставрополя после субботника вывезли 40 тонн мусора

В Ставрополе прошла масштабная уборка на Даниловском кладбище - старейшем в городе. Ставропольцы не раз жаловались на состояние территории: то сухие ветки мешали пройти к могиле, то кто-то оставлял мусор.

К субботнику привлекли 70 человек. С инвентарем вышли казаки, студенты, волонтеры, а также сотрудники районных администраций, комитетов, управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

Удалось покосить траву, убрать сухостой. Результатом уборки стали 40 тонн вывезенного мусора. Теперь кладбище находится в достойном виде.