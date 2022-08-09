В Пятигорске хозяин внедорожника заплатил 900 тысяч по 482 штрафам ГИБДД

Судебные приставы взыскали с жителя Пятигорска 900 тысяч рублей по сотням штрафам ГИБДД. Водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения 482 раза.

- На исполнении находились исполнительные производства о взыскании с местного жителя штрафов ГИБДД на общую сумму 469 тысяч рублей, но так как судебные приставы на каждую сумму штрафа накладывали еще и исполнительный сбор, составляющий не менее 1 тысячи рублей от каждой суммы штрафа, сверху набежало ещё 453 тысячи рублей, - сказано в сообщении УФССП.

Так как мужчина не проживал по месту прописки, а денег на счетах у него не было, полиция нашла его автомобиль в транспортном потоке и остановила. Приставы сразу арестовали его внедорожник. Должник решил, что машина ему дороже, поэтому в тот же день заплатил 900 тысяч рублей.