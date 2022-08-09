ВТБ на Северном Кавказе нарастил выдачу ипотечных кредитов на треть

В июле клиенты ВТБ в регионах Северо-Кавказского федерального округа оформили ипотечные кредиты на 760 млн рублей, что более, чем на 30% превысило результат июня. Четверть сделок прошли на льготных условиях.

По итогам января-июля ВТБ выдал жителям регионов СКФО более 1,6 тысяч ипотечных кредитов на 4,5 млрд рублей. Чаще всего заемщики ВТБ оформляли кредиты в Ставрополе (более 1,9 млрд рублей), в Пятигорске (780 млн рублей) и Нальчике (342 млн рублей).

Порядка 80% всех займов клиенты банка в СКФО направили на покупку вторичного жилья. Такой результат объясняется, в том числе спецификой регионального рынка: вторичное жилье на Северном Кавказе является более популярным для приобретения в кредит.

«Семейной ипотекой» за семь месяцев 2022 года воспользовались свыше 250 клиентов, объем сделок составил 800 млн рублей. Спрос на нее вырос даже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – в три раза. В июле ВТБ запустил собственную программу поддержки многодетных семей, которые могут оформить в банке жилищный кредит всего под 3%. За первый месяц в регионах СКФО прошли сделки на общую сумму 68 млн рублей.

Летом ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам. За июнь-июль банк на эти цели предоставил жителям Северного Кавказа порядка 105 млн рублей. Таким образом, большинство клиентов уже смогли снизить свою платежную нагрузку почти вдвое. В настоящее время ставка по программе рефинансирования ВТБ составляет 9,9%.

«Вторичное жилье на Северном Кавказе всегда являлось более популярным для приобретения в ипотеку. Например, в начале года около 80% ипотечных сделок в регионе приходилось именно на этот сегмент. Корректировка ставок по стандартным банковским программам ниже 10% стала импульсом для роста клиентской активности. После улучшения ценовых параметров спрос жителей региона на ипотеку в июле вырос на треть. Возвращает свою долю в общем числе сделок и рефинансирование – в июле она составила порядка 12%», – комментирует управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. В рамках собственных программ банка заёмщики могут оформить жилищный кредит от 9,9%. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ.

В рамках основной льготной программы на новостройки клиенты получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7% (от 4,7% - в ДФО). IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.