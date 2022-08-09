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Общество9 августа 2022 12:56

Николай Борозенец стал новым прокурором Ставропольского края

Новый прокурор Ставропольского края Николай Борозенец пока будет работать с приставкой и.о.
Евгений КВИТКО
Николай Борозенец. Фото: прокуратура Ставропольского края

Николай Борозенец. Фото: прокуратура Ставропольского края

"КП-Северный Кавказ" узнала, кто стал новым прокурором Ставропольского края. Николай Борозенец будет пока что работать с приставкой и.о. Он был первым заместителем бывшего главы ведомства Александра Лоренца, который покинул пост в июле 2022 года.

Биография Николая Борозенца: что известно о новом прокуроре Ставропольского края

Борозенец начал карьеру в Саратовской области. Там он дослужился сначала до старшего следователя прокуратуры одного из районов города, позже - до прокурора Саратовского района области. После он занимал посты прокурора района Краснодарского края, Нижнего Новгорода, затем стал заместителем прокурора Ульяновской области.

- За примерное исполнение служебных обязанностей Генеральным прокурором Российской Федерации Борозенец Н.Н. награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», - сказано на сайте прокуратуры Ставропольского края.

Первым заместителем Александра Лоренца мужчина стал 30 мая 2022 года.

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