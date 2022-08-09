Детские площадки в Ставрополе проверят на безопасность

В Ставрополе по поручению губернатора Владимира Владимирова создали комиссию, которая проверит все детские и спортивные площадки в городе. Об этом сообщил в ходе прямой линии мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Он отметил, что потенциально травмоопасные элементы, а может и сами объекты, будут демонтировать и «наводить порядок». Речь идет о площадках, которые были построены много лет назад.

На сегодняшний день в краевой столице насчитывается почти 900 спортивных и детских площадок.

Ранее сообщалось, что в магазине в Ставрополе женщина напала на чужого ребенка. В случившемся разбирается полиция.