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Общество9 августа 2022 20:27

Тараканов в бывшем «Макдоналдсе» заметили жители Ставрополя

Видео с насекомым было опубликовано в Сети
Инна МОРОЗОВА

Посетители ресторана «Вкусно и точка» в Ставрополе обнаружили таракана в заведении, расположенном в торговом центре «Космос». На опубликованных в Сети кадрах видно насекомое, которое передвигается по стене в обеденном зале.

Пользователи соцсетей пошутили в комментариях, что таракан – это «бесплатный белок». Однако большинство жителей краевой столицы были возмущены антисанитарией в ресторане. По их мнению, работникам стоит чаще проводить уборку.

Представители ресторана инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, заменившие «Макдоналдс» рестораны «Вкусно и точка» открылись в Ставрополе 13 июля.