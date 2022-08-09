Тараканов в бывшем «Макдоналдсе» заметили жители Ставрополя

Посетители ресторана «Вкусно и точка» в Ставрополе обнаружили таракана в заведении, расположенном в торговом центре «Космос». На опубликованных в Сети кадрах видно насекомое, которое передвигается по стене в обеденном зале.

Пользователи соцсетей пошутили в комментариях, что таракан – это «бесплатный белок». Однако большинство жителей краевой столицы были возмущены антисанитарией в ресторане. По их мнению, работникам стоит чаще проводить уборку.

Представители ресторана инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, заменившие «Макдоналдс» рестораны «Вкусно и точка» открылись в Ставрополе 13 июля.