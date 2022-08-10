15-летняя девочка пострадала в ДТП с Lada Priora в Предгорном округе Ставрополья

Вечером 9 августа в Предгорном округе Ставропольского края произошла авария, в которой пострадали пять человек. На трассе Минеральные Воды столкнулись Lada Largus и Lada Priora. Первый автомобиль совершал маневр поворота налево и не удостоверился в его безопасности.

Пострадали три человека, находящиеся в Largus - водитель, его жена и 15-летняя дочь. В Priora пострадали два пассажира. Всех довезли до больницы Пятигорска, где им оказали необходимую помощь.

Полиция начала проверку после аварии, чтобы выяснить степень ответственности каждого из водителей.