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Происшествия10 августа 2022 8:42

На Ставрополье мужчина из мести сжег диван подруги и случайно спалил весь дом

Сумму ущерба оценили в полмиллиона рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Изобильненский городской суд получил дело 46-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном уничтожении имущества своей подруги сердца. Злость довела до того, что мужчина случайно спалил ее дом почти дотла.

По данным правоохранительных органов, между влюбленными произошла бытовая ссора. Находясь в расстроенных чувствах, обвиняемый придумал план мести. Ему показалось хорошей идеей облить горючим диван подруги и поджечь его прямо внутри комнаты.

Очевидно, пламя перекинулось на остальные предметы в доме, и начался серьезный пожар. Специалисты его потушили, в огне никто не пострадал, но ущерб серьезный - минимум полмиллиона.

Сейчас расследование завершили, материалы с утвержденным обвинением передали в суд. Скорее всего, мужчину заставят возместить ущерб.