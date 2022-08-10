Ессентуки отпразднуют День города неделей фестивалей

Яркой программой и салютом отметят День Ессентуков. Фото: администрация Ессентуков.

Большая праздничная программа ожидает гостей и жителей Ессентуков в последние дня лета. В эти дни курорт отпразднует свое 197-летие первым из числа городов КМВ.

Яркая программа стартует уже в четверг, 11 августа. В этот день курорт поздравят звезды фигурного катания. Гости и горожане могут насладиться большим ледовым шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в котором примут участие: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина и другие звездные гости.

Марафон празднования Дня города продолжится 20 августа на озере, где гостей встретит сам Нептун. В этот день он проведет фестиваль кавер-групп юга России, кульминацией которого станет пиротехническое шоу с признанием в любви курортным Ессентукам.

А 26 августа состоится фестиваль «Гостеприимный Кавказ», главным участником которого станет певец и композитор Эльдар Далгатов.

В последнюю субботу лета 2022 года, 27 августа, состоится главный праздник.

Так, на 12 городских локациях в Ессентуках будут чествовать курорт, дарующий здоровье. Гостей ждет насыщенная «здоровая» и развлекательная программа: велосипедный флешмоб, для малышей - «Планета детства под созвездием Добра» на Золотушке и в «Приозерном». Намечен также традиционный Крестный ход и освящение лечебных вод Ессентуков.

Среди новинок - праздничные экскурсии и тайны самых известных мест здравницы. В программе также: арт-парады, ди-джейские шоу, автостопы, творческие «открытки» к дню рождения.

На Театральной площади Ессентуков в 19.00 «Люблю тебя, мои Ессентуки!» скажут одновременно несколько десятков тысяч гостей праздника.

Город также поздравит кавер-группа «Бомбей» из Сочи и эстрадная певица, финалистка «Фабрики звезд-5», исполнительница хитов «Ты не такой» и «Дикая пума» Юлианна Караулова.

Праздничный марафон в честь 197-летия Ессентуков завершится в 22.00 красочным салютом.