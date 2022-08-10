Полиция Ставрополья ищет водителя, сбежавшего после нанесения травм двум подросткам

Ночью 9 августа в селе Найденовка произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних подростков. Виновником аварии стал водитель ВАЗ 2114, который сбежал с места происшествия.

- Водитель легкового автомобиля ВАЗ 2114 не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередач. Удар был такой силы, что бетонный столб был повален, - сказано в сообщении ГИБДД Ставрополья.

Во время инцидента пострадали двое подростков, 13-и и 16-и лет. Их госпитализировали в больницу Изобильного. Полиция начала проверку.

Водителя объявили в розыск, а к родителям несовершеннолетних появились вопросы - что они делали ночью в машине без сопровождения?