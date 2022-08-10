Капремонт водопровода в известных отравлениями Марьиных Колодцах закончат в 2022 году

Капитальный ремонт водопровода в Марьиных Колодцах закончат к декабрю 2022 года. Об этом рассказали во время совещания правительстве Ставропольского края. Работы решили ускорить, чтобы обеспечить жителям безопасную питьевую воду.

Напомним, Марьины Колодцы печально известны на весь регион частыми массовыми отравлениями. Не один раз десятки людей обращались к врачам за помощью - они замечали симптомы острого отравления.

После экспертиз становилось ясно, что проблема в воде. Ходили слухи, что в ней холера, но это оказалось домыслами. Однако все равно неприятно переносить подобные отравления.