В Ессентуках водитель внедорожника сбил 14-летнего велосипедиста

В Ессентуках водитель внедорожника не пропустил несовершеннолетнего велосипедиста во время поворота. В результате наезда подростка с множественными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали, что во вторник, 9 августа 2022 года, велосипедист-тинейджер пострадал в серьезном ДТП в Ессентуках. Как уточнили в ведомстве, водитель легкового внедорожника при повороте не пропустил велосипедиста, в результате наезда подросток получил тяжелые травмы. Тинейджер мог избежать тяжких телесных повреждений, если бы в момент аварии на нем был велошлем и дополнительная защита - экипировка велосипедиста.

В момент столкновения водитель отечественного внедорожника ВАЗ-2121 был трезв, злостным нарушителем ПДД никогда не являлся. В данный момент все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского края.