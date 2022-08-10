Жители Ставрополя пожаловались на ночных гонщиков на мотоциклах

Жители Ставрополя пожаловались на мотоциклистов, которые гоняют по улицам города каждую ночь. Ставропольцы не могут спать, на работу ходят сонные и злые. Сначала они написали об этом в социальных сетях, а позже - сразу мэру Ивану Ульянченко.

- Это не отдых, а такое ощущение, что ты на гоночном треке. Можно ли установить звукопоглощающие панели? Или назначить дежурную машину ДПС, - предложили пользователи сети.

Отметим, в регионе действует закон тишины, который подразумевает запрет на громкую музыку и другие звуки после 23:00. Местные жители могут обратиться в полицию и пожаловаться на нарушителей порядка.