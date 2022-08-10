ВТБ нарастил выдачу кредитов на Северном Кавказе на 20%

Клиенты ВТБ в регионах Северо-Кавказского федерального округа увеличили спрос на кредиты наличными в июле до 750 млн рублей, что на 20% превышает результат июня. Всего с начала года жители СКФО оформили в ВТБ потребительских кредитов на 4,4 млрд рублей.

За последние три месяца банк несколько раз объявлял о снижениях ставок по кредитам. Сегодня минимальная ставка по кредиту наличными – 5,4% — доступна клиентам ВТБ при выборе программы страхования и дополнительного дисконта в 0,4 п.п. за подачу заявки дистанционно – в ВТБ Онлайн, на сайте банка или через контакт-центр. Средства в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей выдаются на любые цели сроком до семи лет. Оформить заявку клиенты могут как в дистанционных каналах, так и в офисах банка.

Также ВТБ с 1 августа запустил рефинансирование потребительских кредитов. Клиенты могут объединить до шести любых займов в один по ставке от 5,4% годовых. Предложение позволит жителям, получившим средства в период высоких ставок, снизить до 50% своей платежной нагрузки.

Рефинансировать можно любые кредиты, полученные не менее трех месяцев назад. Ставка по продукту на сумму от 30 тыс. до 7 млн рублей составит от 5,4% с учетом дисконта при подаче заявки онлайн и оформления страхования. Воспользоваться программой можно на срок от 6 до 84 месяцев. Для рефинансирования у заемщика должна отсутствовать текущая просроченная задолженность, а сам кредит не должен быть ранее реструктурирован.

«Спрос на кредиты наличными в регионе растет четвертый месяц подряд. Значимую роль в этом сыграло снижение ключевой ставки, которое позволило улучшить условия по кредитам. При этом мы продолжаем внимательно следить за уровнем долговой нагрузки на клиентов, чтобы не допустить их закредитованности», — комментирует управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко.

ВТБ – один из лидеров российского рынка кредитования наличными. По итогам первого полугодия банк предоставил клиентам средства на сумму 254 млрд рублей. Портфель кредитов наличными в ВТБ превысил 1,72 трлн рублей.