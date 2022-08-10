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Общество10 августа 2022 12:06

Ставропольский край подготовился к отопительному сезону на 60%

Объем работ довольно большой
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В министерстве ЖКХ Ставропольского края отчитались о ходе подготовки региона к осенне-зимнему отопительному сезону. До осени нужно провести плановый ремонт, проверить котельные, укрепить теплотрассы и т.д.

Всего в крае 911 котельных, 1,4 тысячи километров теплосетей, некоторые участки из которых надо серьезно подлатать. Сейчас работы по подготовке завершены на 60%.

- Хорошие темпы подготовки к зиме демонстрируют сегодня Изобильненский, Новоселицкий, Апанасенковский, Кировский и Левокумский округа, - заявил глава министерства Александр Рябикин.

Все должно быть подготовлено к 15 сентября. Все управляющие компании должны получить паспорта готовности для старта отопления в многоквартирных домах и социально значимых объектах.