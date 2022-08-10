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Общество10 августа 2022 12:47

Мэрия Ставрополя: дорогу от улицы Серова к Восточному обходу достроят, если будут деньги

Житель города пожаловался на забытую стройку от улицы Серова
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В комментариях в официальном ТГ-канале мэра Ставрополя Ивана Ульянченко местный житель сообщил о проблеме. Он пожаловался на всеми забытую дорогу от улицы Серова до Восточного объезда города.

- Добрый день. А когда начнут строить ещё один выезд из Ставрополя по улице Серова на Восточный обход? Давно уже обещали, последний раз в 2020 Иван Иванович говорил, что в 2022 начнут строить. И в итоге все затихло и забылось, - пояснил ситуацию пользователь мессенджера.

На это ему ответил официальный аккаунт администрации Ставрополя. Оказалось, что идея строительства хорошая, но только деньги на нее нужны:

- Здравствуйте. Реализация проекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Серова от ул. Мимоз до автомобильной дороги «Ставрополь-Элиста-Астрахань» планируется в 2023-2025 гг. при условии достаточного уровня финансирования.