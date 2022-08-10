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Происшествия10 августа 2022 14:02

На Ставрополье экс-госслужащий из-за халатности нанес ущерб краю в 3 млн

Против него возбудили уголовное дело
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Следственном управлении СКР по Ставропольскому краю рассказали о возбуждении уголовного дела против бывшего государственного служащего. Он подозревается в халатности. Мужчина работал в "Управлении капитального строительства".

- В октябре 2021 года подозреваемый, осуществляя строительный контроль при возведении школы в селе Кочубеевском в рамках реализации краевой государственной программы «Развитие образования», подписал акт приемки выполненных подрядчиком работ по закупке осветительного оборудования, без осмотра приобретенного товара. Однако на момент подписания акта фактически оборудование куплено не было, - пояснили суть дела в ведомстве.

Из-за халатности работника край понес ущерб в 3 миллиона рублей. Сейчас продолжается расследование уголовного дела.