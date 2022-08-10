Более 300 школ отремонтируют на Ставрополье до 2026 года

342 школы отремонтируют в Ставропольском крае по президентской программе. Работы планируется завершить до 2026 года. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров.

Он отметил, что уже подготовлены соответствующие документы.

Министр образования и молодежной политики региона Евгений Козюра добавил, что в 2022 году планируется завершить капитальный ремонт в 11 образовательных учреждениях. В 2023 году капремонт проведут в 13 школах Ставрополья.

Ранее сообщалось, что Ставропольский край подготовился к отопительному сезону на 60%.