57 млн рублей направят хлебопекам Ставрополья для сдерживания цен

Власти Ставрополья выделят хлебопекам господдержку в размере 57,05 млн рублей из бюджета края. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию региона Денис Полюбин.

- Эта мера позволит сдерживать цену на хлеб вплоть до конца текущего года, - отметил он.

Получить выплаты могут более 40 ставропольских предприятий. Заявки от хлебопеков на получение ежемесячной субсидии принимаются с 11 августа до декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье до конца 2026 года проведут капитальный ремонт по президентской программе в 342 школах.