В Миндоре объяснили, почему жители Ставрополя долго ждут маршрут №9м

Жители Ставрополя пожаловались в социальных сетях на работу автобусов по маршруту №9м, они ходят с слишком большим интервалом. По словам местной жительницы, ей приходится подниматься на другую улицу, чтобы сесть на другой маршрут - иначе с работы не уехать.

№9м соединяет Северо-западный с Олимпийским районом. В комментариях на ТГ-канале мэра города женщине ответила пресс-служба министра дорожного хозяйства и транспорта Евгения Штепы.

В министерстве разъяснили, что на маршруте работают 28 маршруток с 6:00 до 22:00.

- Согласно информации, предоставленной перевозчиком, с водительским составом проведены внеплановые инструктажи, разъяснительные беседы по правилам организации пассажирских перевозок. В тоже время интервал движения между транспортными средствами может увеличиваться в связи с повышением интенсивности движения в «час пик» и возникающих при этом заторах на улицах города, в случае совершения дорожно – транспортных происшествий, при ремонте дорог и т.д., - пояснили в комментариях.

Также в пресс-службе отметили, что ведомство уже обратилось в региональную прокуратуру по вопросу контроля общественного транспорта в Ставрополе.