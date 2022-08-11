В Ставрополе в ДТП на перекрестке улицы Бурмистрова пострадали два человека

Вечером 10 августа в Ставрополе на перекрестке улицы Бурмистрова столкнулись два автомобиля - ВАЗ-21099 и Шевроле. Виновником аварии стал водитель отечественной легковушки.

- Водитель автомобиля ВАЗ-21099, совершая маневр левого поворота на перекрестке, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Шевроле, который двигался во встречном направлении прямо, - рассказали в ГИБДД Ставропольского края.

К врачам доставили водителя ВАЗ и его пассажирку. Хозяин иномарки не пострадал, так как был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас полиция проводит проверку по данному инциденту. Уже известно, что оба водителя были в трезвом виде.