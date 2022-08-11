СКМК в Ставрополе и Невинномысске первым запустит обучение «Лечебному делу» на базе 9-х классов

Обучение доступно в двух городах Ставрополья. Фото: СКМК

Северо-Кавказский медицинский колледж стал одним из учебных заведений, где выпускникам 9-го класса доступно обучение по специальности «Лечебное дело». Ранее возможность обучаться на «лечфаке» была только у выпускников 11-х классов. Получить качественное и востребованное на сегодняшний день образование можно будет с 2022 года в Ставрополе и Невинномысске. При этом студентам доступна две формы обучения - очная и очно-заочная.

- Такие изменения стали возможными благодаря новому федеральному стандарту, утвержденному Минпросвещения России от 4.07.2022 г. № 526, и зарегистрированному Минюстиции России от 05.08.2022 г. № 69542. Первыми во всем крае обучать студентов начнут в Северо-Кавказском медицинском колледже, - пояснили в администрации СКМК.

Срок очного обучения на базе 9-х классов составит 3 года 10 месяцев, очно-заочной формы - 3 года 11 месяцев.

В Северо-Кавказском медицинском колледже отмечают, что по окончании обучения выпускники станут востребованными специалистами с дипломом государственного образца. В колледже созданы все условия для качественной подготовки будущих специалистов: первоклассное оборудование, укомплектованный штат преподавателей, а также лицензия на на предоставление образовательных услуг и госаккредитация.

Подробности по телефону приемной комиссии СКМК: Ставрополь - 8 (8652) 99-88-96 или 99-88-97; Невинномысск - 8 (86554) 9-45-09 или 9-45-12.