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Общество11 августа 2022 7:55

Мэр Ставрополя получил предписание от прокуратуры за бездействие при захвате леса

Хозяин гаражей незаконно присвоил себе территорию лесного массива
Евгений КВИТКО

Прокуратура Ставропольского края вынесла предписание главе краевого центра за то, что администрация вовремя не разобралась с нарушениями лесного законодательства. Один из хозяев гаражей в кооперативе незаконно присвоил себе муниципальную землю.

Мужчина отгородил металлическим забором часть массива урочища «Таманская лесная дача» и запретил доступ на территорию без каких-либо на это оснований.

- Также в ходе проверки выявлен факт использования территории общего пользования площадью 3000 м2, расположенной между дачными некоммерческими товариществами «Яблочко» и «Швейник», для складирования отходов металлолома с обустройством подсобных строений из легких металлических конструкций для содержания личного подсобного хозяйства, а также для хранения инертных материалов щебня, песка, - рассказали в прокуратуре.

Теперь администрация города должна разобраться с нарушениями, надзорное ведомство взяло дело на контроль.