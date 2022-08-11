Мэр Ставрополя получил предписание от прокуратуры за бездействие при захвате леса

Прокуратура Ставропольского края вынесла предписание главе краевого центра за то, что администрация вовремя не разобралась с нарушениями лесного законодательства. Один из хозяев гаражей в кооперативе незаконно присвоил себе муниципальную землю.

Мужчина отгородил металлическим забором часть массива урочища «Таманская лесная дача» и запретил доступ на территорию без каких-либо на это оснований.

- Также в ходе проверки выявлен факт использования территории общего пользования площадью 3000 м2, расположенной между дачными некоммерческими товариществами «Яблочко» и «Швейник», для складирования отходов металлолома с обустройством подсобных строений из легких металлических конструкций для содержания личного подсобного хозяйства, а также для хранения инертных материалов щебня, песка, - рассказали в прокуратуре.

Теперь администрация города должна разобраться с нарушениями, надзорное ведомство взяло дело на контроль.