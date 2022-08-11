В Ставропольском крае снова начались ураганы, которые надоели местным жителям. О непогоде предупредили в ГУ МЧС по региону. Объявлено штормовое предупреждение.

- По данным Ставропольского Гидрометцентра, в период времени 18-20 часов, до конца суток 11 августа и далее в течение суток 12 августа 2022 г. местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с, - сказано в сообщении пресс-службы.

Есть вероятность возникновения подтоплений, а также нанесение ущерба крышам и фасадам домов. Сильный ветер способен поломать ветки деревьев, повалить стволы, а также сорвать провода ЛЭП.

Необходимо соблюдать осторожность, о всех происшествиях сообщайте спасателям.