Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 августа 2022 8:27

На Ставрополье объявили очередное штормовое предупреждение до конца 12 августа

Прогноз синоптиков оказался неутешительным
Евгений КВИТКО

В Ставропольском крае снова начались ураганы, которые надоели местным жителям. О непогоде предупредили в ГУ МЧС по региону. Объявлено штормовое предупреждение.

- По данным Ставропольского Гидрометцентра, в период времени 18-20 часов, до конца суток 11 августа и далее в течение суток 12 августа 2022 г. местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с, - сказано в сообщении пресс-службы.

Есть вероятность возникновения подтоплений, а также нанесение ущерба крышам и фасадам домов. Сильный ветер способен поломать ветки деревьев, повалить стволы, а также сорвать провода ЛЭП.

Необходимо соблюдать осторожность, о всех происшествиях сообщайте спасателям.